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إطلاق صفارات إنذار في كريات شمونة والجليل الأعلى بشمال إسرائيل
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

إطلاق صفارات إنذار في كريات شمونة والجليل الأعلى بشمال إسرائيل

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