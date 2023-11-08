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إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية والجيش الاسرائيلي يرمي قنابل مضيئة بمحيط كفركلا
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية والجيش الاسرائيلي يرمي قنابل مضيئة بمحيط كفركلا

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