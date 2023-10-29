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إعلام العدو: سقوط صواريخ على كريات شمونة عند الحدود مع لبنان
الأحد 29 تشرين الأول 2023

إعلام العدو: سقوط صواريخ على كريات شمونة عند الحدود مع لبنان

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