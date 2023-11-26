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إعلام سوري: غارات إسرا_ئيلية تستهدف مطار دمشق الدولي
الأحد 26 تشرين الثاني 2023

إعلام سوري: غارات إسرا_ئيلية تستهدف مطار دمشق الدولي

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