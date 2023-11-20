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إعلام فلسطيني: زعيما حم_اس والج_هاد يبحثان المفاوضات بشأن صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

إعلام فلسطيني: زعيما حم_اس والج_هاد يبحثان المفاوضات بشأن صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل

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