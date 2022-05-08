إقفال صناديق الاقتراع في استراليا وفتحها في كندا وخمس ولايات أميركية

في الوقت الذي أقفلت فيه صناديق الاقتراع في أستراليا، فتح عند الساعة الخامسة عصرا بتوقيت بيروت صندوقا إقتراع في فانكوفر- كندا حيث سيقترع في مركز واحد 525 ناخبا، علما أن عملية الإقتراع في هذا الصندوق ستستمر لغاية الثامنة من صباح غد الإثنين.
كما فتح 16 صندوقا موزعين على 10 مراكز إقتراع في خمس ولايات أميركية هي: كاليفورنيا، واشنطن، نيفادا، أوريغون وأريزونا حيث من المقرر أن يقترع 6542 ناخبا، علما أن هذه الأقلام ستقفل عند الساعة الثامنة من صباح غد الإثنين بتوقيت بيروت.
وعليه تكون عملية إقتراع المغتربين في دول الإنتشار قد استمرت على مدى 32 ساعة، من منتصف ليل السبت – الأحد ولغاية الثامنة من صباح الإثنين.
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