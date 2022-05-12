إقفال صناديق الاقتراع لانتخابات الموظفين في كل المناطق

أقفلت صناديق الاقتراع لانتخابات الموظفين في كل المناطق عند السابعة مساء.
بيروت
في العاصمة،اقفلت عند الساعة السابعة من غروب اليوم صناديق الاقتراع في اقلام بيروت الاولى والثانية، بحيث انتخب 65 من اصل 77 في بيروت الاولى اي بنسبة 85 بالمئة، و في بيروت الثانية انتخب 562من اصل 700 وبنسبة82% بالمئة.
النبطية
وتخطت في النبطية نسبة الإقتراع التسعين في المئة.
صور
وفي مركز ثانوية صور الرسمية المختلطة – قضاء صور بلغت نسبة الاقتراع 89 في المئة. ولم يسجل أي إشكالات أو تجاوزات تذكر، باستثناء تذمر بعض الناخبين بسبب وجود قلمي اقتراع ل880 ناخبا.
جبيل
أقفل عند السابعة من مساء اليوم صندوق اقتراع الموظفين في سرايا جبيل ووصلت نسبة الاقتراع الى 91,28 %حيث شارك في العملية الانتخابية التي جرت بأجواء هادئة 241 من اصل 264 مقترعا.
وقرابة السابعة وصلت الى مركز الاقتراع بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات حيث تفقدت عملية الاقتراع، واطلعت على سير العملية الانتخابية التي جرت طوال هذا النهار .
جزين
واقفل صندوق الاقتراع في سراي جزين عند الساعة السابعة وقد اقترع 190 ناخبا اي ما نسبته 82,6%.
زغرتا
اقفلت عند السابعة مساء صندوقة الاقتراع في مركز سراي زغرتا، وقد وصلت نسبة الاقتراع حوالى 95 % بعدما اقترع 217 موظفا من اصل 227 موظفا.
وكانت قائمقام زغرتا ايمان الرافعي قد واكبت هذا النهار الانتخابي الطويل، الذي جرى وسط هدوء وانتظام ومواكبة من العناصر الامنية المكلفة حفظ الامن والنظام.
البترون
وإنتهت العملية الانتخابية المخصصة لاقتراع الموظفين البترونيين وإقفل قلم الاقتراع عند الساعة السابعة تماما على نسبة 96% بعد حضور 256 موظفا وموظفة للتصويت من اصل 266.
وجرت العملية الانتخابية في ظل أجواء من الهدوء ووسط تدابير وإجراءات اشرف عليها قائمقام البترون روجيه طوبيا في حضور مندوبي المرشحين والبعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات وجمعية lade>
المتن
وفي المتن اقفل عند السابعة مساء صندوق الاقتراع الوحيد المخصص للموظفين في سراي الجديدة وقد ادلى 147 موظفا بأصواتهم من اصل 166 اي بنسبة 89 %.
وقد جرت العملية الانتخابية طيلة اليوم بهدوء ونظام ولم تعكر صفوها اي شائبة تذكر وبحضور مندوبي اللوائح ومراقبين عن الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات.
الهرمل
واقفل قلم اقتراع الموظفين في سراي الهرمل حيث اقترع 301 موظفا من اصل 349 اي ما نسبته 86،2 %.
اميون
وأقفل مركز الاقتراع في سراي اميون وسط أجواء هادئة ، وقد بلغت نسبة الاقتراع 92% .
طرابلس
وفي طرابلس اقفلت صناديق الاقتراع في قضاء طرابلس عند الساعة السابعة مساء، حيث اقترع 614 ناخبا من اصل 771 وبلغت نسبة الاقتراع قرابة 80 بالمئة.
وتميز اليوم الانتخابي الطويل بالاقبال الكثيف والهدوء التام والتنظيم الاداري الناجح في ظل اشراف فريق المراقبين التابعين للاتحاد الاوروبي وجمعية “لادي”، ومتابعة ميدانية من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وفريق عمله من الاداريين.
المنية
انتهت عند الساعة السابعة مساء عملية إقتراع الموظفين في قضاء المنية ـ الضنية، وصلت نسبة الاقتراع الى 92 %.
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