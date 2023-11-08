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إنتشال جثامين 35 ضحية من تحت أنقاض منازل تعرّضت للقصف الإسرائيلي في جباليا
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

إنتشال جثامين 35 ضحية من تحت أنقاض منازل تعرّضت للقصف الإسرائيلي في جباليا

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