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إنتهاء المباراة بين لبنان ولاتفيا ضمن بطولة كأس العالم بفوز لاتفيا بنتيجة 109-70
الجمعة 25 آب 2023

إنتهاء المباراة بين لبنان ولاتفيا ضمن بطولة كأس العالم بفوز لاتفيا بنتيجة 109-70

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