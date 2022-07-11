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إنهيار سعر اليورو مقابل الدولار الى 1.0064 في أدنى مستوى لليورو منذ عشرات السنين
الإثنين 11 تموز 2022

إنهيار سعر اليورو مقابل الدولار الى 1.0064 في أدنى مستوى لليورو منذ عشرات السنين

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