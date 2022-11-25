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إيران تسجل هدفا ثانيا في مرمى ويلز
الجمعة 25 تشرين الثاني 2022

إيران تسجل هدفا ثانيا في مرمى ويلز

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