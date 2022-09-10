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إيران تصف بيان فرنسا وبريطانيا وألمانيا الذي ينتقد موقف طهران في المحادثات النووية بأنه “غير بناء”￼￼
السبت 10 أيلول 2022

إيران تصف بيان فرنسا وبريطانيا وألمانيا الذي ينتقد موقف طهران في المحادثات النووية بأنه “غير بناء”

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