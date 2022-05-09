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إيران تكشف عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع السعودية
الإثنين 09 أيار 2022

كشفت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع المملكة العربية السعودية.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة: “لا يوجد هناك تطور جديد في العلاقات والمفاوضات مع السعودية”، لافتا إلى أن “هناك اتفاقات نأمل أن يتم تنفيذها”.

وأضاف سعيد خطيب زادة: “من الملفات المطروحة مع السعودية هي الملفات الإقليمية ولاسيما الملف اليمني”، موضحا أنه “بالرغم من وجود ملفات خلافية بين الجانبين، طرحنا هذه الملفات”.

المصدر: rt arabic

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