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إيلون ماسك يعلن تنحيه عن رئاسة “تويتر” بعد إستفتاء حول بقائه في منصبه
الإثنين 19 كانون الأول 2022

إيلون ماسك يعلن تنحيه عن رئاسة “تويتر” بعد إستفتاء حول بقائه في منصبه

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