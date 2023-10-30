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ابو حمزة: على العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة فكل دقيقة تمضي هي خطر على حياة أسراه
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

ابو حمزة: على العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة فكل دقيقة تمضي هي خطر على حياة أسراه

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