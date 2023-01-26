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ابي خليل للـOTV: للاسف اصبح القضاء لا يتحرك الا باملاءات خارجية ولم نكن نتمنى حصول ما حصل
الخميس 26 كانون الثاني 2023

ابي خليل للـOTV: للاسف اصبح القضاء لا يتحرك الا باملاءات خارجية ولم نكن نتمنى حصول ما حصل

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