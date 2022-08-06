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اجتماع طارئ لمجلس الأمن يوم الإثنين لمناقشة الأوضاع في غزة
السبت 06 آب 2022

اجتماع طارئ لمجلس الأمن يوم الإثنين لمناقشة الأوضاع في غزة

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