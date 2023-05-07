اديب عبد المسيح: لا حوار قبل سحب فرنجية (الانباء)

وصف عضو كتلة “تجدد” النائب أديب عبد المسيح في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية بعض المبادرات المطروحة بأنها “خيالية بعض الشيء”، وقال إن الكتلة التي ينضوي فيها لا ترى نتيجة لأي حوار “من دون سحب ترشيح فرنجية”، وقال: “شرطنا الوحيد للذهاب الى جلسة الانتخاب هو سحب فرنجية وطالما بقي فرنجية فليس هناك من حل. ونحن لا يمكن ان نوافق على مرشح مدعوم من حزب الله”.
واعتبر عبد المسيح أن حركة النائب بو صعب “تهدف الى حوار غير مباشر مع الإبقاء على فرنجية مرشحاً، وهذه هي العقدة فكيف يمكن اعتبار النائب ميشال معوض مرشح تحدّ، وفرنجية مرشح توافق، فهذه المعادلة غير منطقية”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا