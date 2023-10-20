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اذاعة الجيش الإسرائيلي: اشتباكات داخل مستوطنة مرغليوت عند الحدود مع لبنان
الجمعة 20 تشرين الأول 2023

اذاعة الجيش الإسرائيلي: اشتباكات داخل مستوطنة مرغليوت عند الحدود مع لبنان

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