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ارتفاع أسعار القمح عالميا بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب
الإثنين 17 تموز 2023

ارتفاع أسعار القمح عالميا بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

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