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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الحمدانية إلى 104 حتى الآن
السبت 30 أيلول 2023

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الحمدانية إلى 104 حتى الآن

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