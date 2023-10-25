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ارتفاع عدد شهداء غزة الى 6055 والجرحى الى 15143 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع
الأربعاء 25 تشرين الأول 2023

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 6055 والجرحى الى 15143 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع

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