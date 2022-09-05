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ارتفاع في سعر صرف الدولار!
الإثنين 05 أيلول 2022

سعر صرف الدولار يتجاوز عتبة الـ35000 ليبلغ 35100 ليرة مبيع و35000 ليرة شراء.

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