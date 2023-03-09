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ارتفاع مفاجئ لدولار السوق السوداء!
الخميس 09 آذار 2023

إرتفاع سعر دولار السوق السوداء بشكل كبير وتراوح بين الـ84,500 والـ84,000 ليرة لبنانية لكل دولار.

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