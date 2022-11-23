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‏‎اسبانيا تتقدّم على ‎كوستاريكا بهدف جديد لتصبح النتيجة 4-0
الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022

‏‎اسبانيا تتقدّم على ‎كوستاريكا بهدف جديد لتصبح النتيجة 4-0

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