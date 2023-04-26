استثنائياً ولمرّة واحدة.. إجلاء ما تبقّى من اللبنانيين في السودان اليوم (الديار)

كتبت “الديار”:
أفادت المعلومات أنّ هناك خليّة تنسّق مع مَن لم يتمكّن من اللبنانيين من الالتحاق بمن غادروا الخرطوم، وعددهم 15 لبنانياً. وأعلنت الخارجية أنّه سيتمّ استثنائياً ولمرّة واحدة فقط العمل على إجلاء من تبقّى من اللبنانيين إذا سمحت الظروف الميدانية بذلك اليوم الأربعاء في 26 نيسان الجاري كحدّ أقصى. علماً بأنّ التاريخ النهائي لهذه الرحلة المزمع تنظيمها لإجلاء جميع أبناء الجالية اللبنانية الراغبين بمغادرة السودان يرتبط بإمكان تنظيم حافلة نقل، وبالوضع الأمني الميداني، كما بسلامة الطريق. وطلبت من اللبنانيين الراغبين بالمغادرة الحضور الى فندق روتانا- الخرطوم قبل الموعد المحدّد حيث ستنطلق القافلة، آخذين بالاعتبار أنّ الظروف الميدانية قد لا تسمح بالمساعدة على تنظيم عملية إجلاء أخرى، بعد الانتهاء من هذه العملية الثانية المزمع تنفيذها.
وذكرت أوساط ديبلوماسية مواكبة بأنّ الجالية اللبنانية في السودان تضمّ نحو 250 لبنانياً يُقيم 50 منهم في الخرطوم، فيما يقطن 200 منهم في ضواحيها، وقد عانوا فور وقوع الاشتباكات المسلّحة من انقطاع الإنترنت والتيّار الكهربائي والمياه ومن ندرة المواد الغذائية. كما من القنص العشوائي المستمرّ الذي لم يوفّر المقرّات الديبلوماسية وسيارات الديبلوماسيين، ومن تعطّل مطار الخرطوم الذي لم يعد صالحاً للإجلاء. كذلك تعرّض المبنى الذي تسكن فيه سفيرة لبنان في السودان ديما حدّاد لإصابات وأضرار ماديّة.
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