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استراليا تسجّل الهدف الأول في مرمى الدنمارك عن طريق ماثيو ليكي لتصبح النتيجة 1-0
الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022

استراليا تسجّل الهدف الأول في مرمى الدنمارك عن طريق ماثيو ليكي لتصبح النتيجة 1-0

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