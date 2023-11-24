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استعدادات في سجن عوفر لإطلاق سراح 39 أسيرًا فلس_طينيًا ضمن اتفاق الهدنة
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

استعدادات في سجن عوفر لإطلاق سراح 39 أسيرًا فلس_طينيًا ضمن اتفاق الهدنة

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