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استمرار عبور شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غز_ة
الأحد 26 تشرين الثاني 2023

استمرار عبور شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غز_ة

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