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استهداف منطقة رأس الناقورة واللبونة بقصف مدفعي عنيف
الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023

استهداف منطقة رأس الناقورة واللبونة بقصف مدفعي عنيف

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