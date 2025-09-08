موقع البرامج
نشرات الأخبار
اسرائيل تطالب ببدء تطبيق خطة الجيش اللبناني من بعلبك والهرمل!
الإثنين 08 أيلول 2025

كشف مصدر مطلع للأخبار ان إسرائيل طالبت عبر الولايات المتحدة بأن يبدأ الجيش اللبناني خطّته من منطقتَي بعلبك والهرمل، مدّعية أنهما مركز للصواريخ النوعية والطائرات المسيّرة. وأودعت لجنة الميكانيزم عشرات الإحداثيّات لنقلها إلى الجيش لتفقّدها، وأقرّ المسؤولون الأميركيون بأنهم سيطلبون من الجيش الكشف عن هذه المواقع استناداً إلى المعلومات الواردة من إسرائيل واليونيفل. ولفت المصدر إلى أنّ ضباط الجيش تحفّظوا على هذا الإجراء، مؤكّدين أنّه لا يمكن الوثوق بإسرائيل، ولا يمكن استعراض القوة أو استفزاز السكان المحلّيين.

الملفات
الاكثر قراءة