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اسرار الصحف الصادرة اليوم الاحد 30 تشرين الاول 2022
الأحد 30 تشرين الأول 2022

الانباء

الخلاف وخطاب المرجعية

خلاف كبير بين حليفين لدودين سقط بالكامل من خطاب مرجعية حليفة رغم بلوغه مستويات غير مسبوقة من الحدة.

*خلفية ضيقة

كل يوميات مرجعية رسمية في هذا الأسبوع تؤكد بأنها تعمل بخلفية سياسية ضيقة لا وطنية جامعة

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