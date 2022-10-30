اسرار الصحف الصادرة اليوم الاحد 30 تشرين الاول 2022

الانباء
الخلاف وخطاب المرجعية
خلاف كبير بين حليفين لدودين سقط بالكامل من خطاب مرجعية حليفة رغم بلوغه مستويات غير مسبوقة من الحدة.
*خلفية ضيقة
كل يوميات مرجعية رسمية في هذا الأسبوع تؤكد بأنها تعمل بخلفية سياسية ضيقة لا وطنية جامعة
الانباء
الخلاف وخطاب المرجعية
خلاف كبير بين حليفين لدودين سقط بالكامل من خطاب مرجعية حليفة رغم بلوغه مستويات غير مسبوقة من الحدة.
*خلفية ضيقة
كل يوميات مرجعية رسمية في هذا الأسبوع تؤكد بأنها تعمل بخلفية سياسية ضيقة لا وطنية جامعة
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