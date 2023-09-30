اسمحوا لي احكيكم عن تجربة شخصية عشتها بزحلة من كم شهر، بتفسّر شو صاير بالبلد وبتفهموا شو صار معي انا بمشاريع الكهرباء والمياه والسدود والنفط والمغتربين والاتصالات. بزيارة لي بـ 31 اذار 2023 لزحلة، زرت سوق البلاط وحبّيت نقوم، انا والتيّار، بترميمه واستنهاضه، كسوق تجاري وسياحي يستقطب الزوار. بذات النهار حكينا مع رئيس البلدية ووافق وفرح وتحمّس، ورحنا نشتغل نحنا وايّاه وبمساعدته طبعاً للحصول على الخرائط والمواصفات وتقدير الكلفة، واشتغلنا لنؤمّن التمويل، وأكّدنا له جهوزيّتنا لتنفيذ المشروع وإحياء السوق. بطبيعة الحال، انعرفت القصة وشاعت. بتقوم جهّة سياسية تانية موجودة بزحلة وعندها شرعيّتها الشعبية وقدراتها، بتتقدّم للبلدية عبر جمعية بطلب ترميم السوق، وبتهدّد انه اذا ما انعطت المشروع بتنسحب من البلدية وبتفرطها. الريّس اسعد بدل ما يجاوبها فوراً ان المشروع منعطى لجهة ثانية، ويطلب منهم يختاروا مشروع ثاني، بيحتار وبيتردّد بين انّو يزعلّنا او يزعلّهم، لأن نحنا اشتغلنا وجهّزنا ومتمسّكين نعمل المشروع، واكيد منزعل، بس ما منستقيل من دورنا. النتيجة شو؟ وقف المشروع وما في لليوم قرار باعطائه لنا، وبدل ما نكون اليوم عم نعلن اطلاقه متل ما كنّا مقرّرين، تعطّل المشروع بسبب طريقة عمل وتفكير الغير يلّي بدل ما ينافسونا بمشروع تاني واكبر لأن امكانيّاتهم اكبر منا بكثير، ويا ريت بيستعملوها بالإيجابي، تسبّبوا بتجميد المشروع… ورح نبقى ناطرين قرار الريّس اسعد
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