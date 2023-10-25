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اشتباكات بالاسلحة الرشاشة بين الجيش الاسرائيلي في موقع المالكية وعناصر من حزب الله في عيترون
الأربعاء 25 تشرين الأول 2023

اشتباكات بالاسلحة الرشاشة بين الجيش الاسرائيلي في موقع المالكية وعناصر من حزب الله في عيترون

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