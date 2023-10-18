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اصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة اطلاق الرصاص المطاطي
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

اصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة اطلاق الرصاص المطاطي

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