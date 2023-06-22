اعتراض أميركي على مهمَّة لودريان.. وشيّا تُحدِّد مواصفات الرئيس ( اللواء)

أضفت الانطباعات الاولى عن بداية محادثات وزير الخارجية الفرنسي الاسبق جان ايف لودريان بوصفه موفداً رئاسياً خاصاً للرئيس ايمانويل ماكرون حول مهمة محددة تقضي بإنهاء الشغور الرئاسي، بوصفه المدخل لمعالجة تداعيات الازمة الخطيرة التي تعصف بالبلد منذ سنوات، بالاضافة الى الاطار المرسوم لها بين «المهمة المستحيلة»، والشرائط المسيحية المعيقة، كمثل الشرط الذي تسعى الكتل النيابية المسيحية لبلورته بالاتفاق مع بكركي، ويتعلق بالسؤال المحوري في المهمة الجديدة لموفد القصر الاليزية: من يغطي الاتفاق على اسم الرئيس الجديد للجمهورية، بصرف النظر عن هويته و«فئة الدم» الخاصة به؟! أضفت هذه العناصر اعتبار بداية مهمة لودريان أقرب الى «البداية الوجدانية» التي تخبئ وراء التاريخ والدور وحسابات الجيوبوليتك، والنفوذ المتبقي لدولة كبرى مثل فرنسا في الشرق الادنى.
وعند الثالثة من بعد ظهر امس وصل لودريان الى مطار بيروت، في اطار مهمته المعلنة، واستقبلته السفيرة الفرنسية آن غريو مع وفد من السفارة.
اولى لقاءات لودريان كانت في عين التينة مع الرئيس نبيه بري، حيث استمرت المحادثات ساعة كاملة بحضور السفيرة الفرنسية، ولا شك ان الاستحقاق الرئاسي جرى عرضه، حسبما كشف مصدر رسمي.
الواضح ان استراتيجية لودريان التي استبعدت المؤتمر الصحفي، اي الكلام المباح، لم يُدلِ بأي تصريح، لكن الرئيس بري اكتفى بالقول: اللقاء كان صريحاً وجيداً، وكلا الوصفين «صريح» و«جيد»، لا يحمل مضموناً مباشراً، ولا حتى إخبارياً انما هو من نوع التقييم الوجداني.
الاعتراض الأميركي
على ان المثير للاهتمام، مع بدء مهمة لودريان الدخول الاميركي المبكر على خط المهمة، من باب الاعتراض، وعلى لسان السفيرة الاميركية المنتهية ولايتها دورثي شيا، التي فاجأت الوسط اللبناني، بكلمة مسجلة، باعتبار انها لم تتمكن من المشاركة، في احياء السفارة الاميركية للعيد الوطني الذي يصادف 4 تموز اي الثلاثاء المقبل، بسبب ادلائها بشهادة امام الكونغرس قبل تعيينها سفيرة لبلادها في الامم المتحدة، قالت شيا: البيان الاميركي – السعودي – الفرنسي (أيلول 2022) تضمن مواصفات الرئيس: رئيس غير فاسد، يمكنه توحيد الشعب، ويعمل مع الجهات الفاعلة الاقليمية والدولية لتجاوز الازمة، وتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات ومعالجة الازمة ومواكبة الاستحقاقات.
وبالعودة الى مهمة لودريان، فإنه وحسب المعلومات يزور لودريان عند الثامنة والنصف صباح اليوم الخميس الرئيس نجيب ميقاتي، ثم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي عند العاشرة، ورئيسَ حزب القوات اللبناني سمير جعجع عند الساعة الحادية عشرة في معراب، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عند الساعة الرابعة إلا ربعاً في دارته في البياضة.
كما افيد ان لودريان سيجتمع بعد ظهر اليوم الخميس مع سفراء دول خماسية باريس في قصرالصنوبر(اميركا، فرنسا، السعودية، مصر، قطر) في غياب السفيرة الاميركية دوروثي شيا الموجودة في واشنطن، وسيمثلها القائم بالاعمال، لوضعهم في الموقف الفرنسي واجتماعات باريس وابعاد مهمته وحرصه على الاستمرار في التشاور واطلاعهم على تفاصيل مهمته لاستعجال انتخاب رئيس توافقي.
وسيجتمع لودريان الى رؤساء بعض الكتل ونواب مستقلين وتغييريين غداً الجمعة إلى مائدة غداء في قصر الصنوبر، بمشاركة من «حزب الله» عبر حضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الخارجية عمار الموسوي. وربما تكون له لقاءات اخرى قبيل مغادرته لبنان الجمعة او السبت.
كما تتجه الانظار الى العشاء الذي يقيمه مساء اليوم السفير السعودي في بيروت وليد بخاري تحت عنوان «الدبلوماسية المستدامة» ودعا اليه عدد من السفراء العرب والاجانب، بما في ذلك السفير الايراني مجتبى اماني والقائم بأعمال السفارة السورية علي دغمان.
حكومياً، خرج مجلس الوزراء بسلسلة من القرارات الدسمة، وغير المسبوقة، ابرزها تعديل النقل بالنسبة للعسكريين ليصبح 5 ملايين بصورة قطعية، والغاء شهادة البريفيه لهذا العام، وانهاء الاشكال في ما يتعلق بمشاركة لبنان في «إكسبو قطر» من خلال تكليف وزير الاقتصاد والتجارة التواصل مع الجهات المعنية في قطر لتأمين المشاركة على ان تتولى تنظيم الاجنحة اللبنانية وادارتها والاشراف عليها، بعد اخذ رأي الجهات المعنية لا سيما وزارات الشباب والرياضة والسياحة والصناعة والثقافة.
– تكليف وزارة الزراعة تأمين تشغيل معرض «اكسبو» والتواصل مع الجهات القطرية لهذه الغاية.
– تكليف وزارة السياحة متابعة الموضوع مع الادارات والمؤسسات العامة المعنية واتخاذ الاجراءات لتأمين مشاركة فاعلة عبر تحضير الرزمات السياحية.
– تتولى وزارة الخارجية والمغتربين الاشراف واعطاء التوجيهات التي تراها مناسبة في سبيل تحسين صورة لبنان الخارجية!
وكلف مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين من الناحية البروتوكولية التواصل مع سوريا لتحديد موعد الوفد الوزاري الرسمي الذي سيزور سوريا حول موضوع عودة النازحين.
كما كلف مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية اعداد قرار جديد وعرضه على مجلس الوزراء في ما خص تعديل عقد المرفأين السياحي الغربي والشرقي في بيروت مع شركة «سوليدير» الموقع عام 2007، حيث لا تزال الدولة تتقاضى 2500 ل.ل. على المتر المربع للمسطح المائي على الجهة الغربية و2000 ل.ل. على المسطح المائي للجهة الشرقية بسوليدير، اي ما يسمى «زيتونة باي».
كما تم اصدار مراسيم ترقية الضباط في الاجهزة الامنية كافة، وكالة عن رئيس الجمهورية.
وبعد الجلسة وقع الرئيس ميقاتي مباشرة مراسيم ترقيات الضباط القديمة والجديدة من كل الرتب.
مداخلة نصار وانسحابه
وخلال الجلسة وقبل ان يغادرها، طلب وزير السياحة نصار من وزير الاقتصاد سلام سحب كلامه «المسيء وغير المسند الى أي واقع تحت طائلة ملاحقته قضائياً».
وقال نصار في مداخلة في جلسة مجلس الوزراء: فيما يتلهّى بعض الاعلام بمسألة مشاركة لبنان بأكسبو قطر، مركزا على السجال الذي افتعله وزير الاقتصاد لدرجة أن بعضهم وصل به الأمر حدّ تبنّي كلام الوزير سلام بالتمسّك بتكليفي بادارة المعرض لغايات شخصيّة. فبصفتي وزيرا في حكومة اجتمعت وقرّرت حرفيا: «تفويضي تسمية الجهاز الاداري المطلوب من الجهة المنظّمة وفقاً للاصول المتّبعة من جانب ادارة أكسبو قطر 2023.(البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 36)»، وحرصاً منّي على مصلحة لبنان واللبنانيين قمت باصدار القرار الّذي قضى بتكليف مدير عام الزراعة ومدير عام الاقتصاد بتوقيع العقد مع اكسبو قطر، والنتيجة المرجوة تحققت بتوقيعهما العقد، والذي تلاه بيان أصدرته شاكرا لهما ولمجلس الوزراء ولدولة قطر.
اعتراض على الجلسة
وكان رئيس القوات سمير جعجع قد اعلن قبيل الجلسة: أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غير مطابق للوضعيّة الدستوريّة لأيّ حكومة تصريف أعمال، إذ في الوقت الذي تضمّن هذا الجدول بعض البنود التي ينطبق عليها توصيف تصريف الأعمال والأمور الروتينية التي لا يمكن تجميدها، كتجديد ولاية اليونيفل، والتدابير الملائمة لإجراء الامتحانات الرسميّة وتأمين المساعدات للعاملين في المستشفيات الرسمية، تضمّن هذا الجدول أيضًا بنودًا أخرى كثيرة تتخطّى من بعيد ما يحقّ لحكومة تصريف أعمال القيام بها.
وقال: إنّ صون المؤسّسات لا يكون بالقفز فوق الدستور، ولا باستغلال الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد من أجل القيام بأعمال لا تمتّ إلى تصريف الأعمال بصلة. و أنّ الأكثريّة الوزاريّة الحاليّة المكوّنة من أحزاب الممانعة وحلفائها على تجاوز الدستور على الصعيدين الوزاري والنيابي، تتحمّل مسؤولية تدهور أوضاع البلاد وجرّ الشعب اللبناني إلى هو أسوأ ممّا يعيشه اليوم.
كذلك حمّلت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر «رئيس حكومة تصريف الأعمال والفريق السياسي الداعم له مسؤولية الإمعان في إنتهاك توازنات الميثاق الوطني والمخالفة الصريحة للدستور، بسبب الإصرار على عقد جلسات لمجلس الوزراء تستبيح الشراكة الميثاقية، وتتخطى حدود تصريف الأعمال وتهدّم ما تبقى من بنيان مؤسسات الدولة وتتوقف الهيئة عند وقاحة إصدار حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والمنقوصة ما يزيد عن 627 مرسومٍ معظمها لا طارئ ولا حتّى ضروري.
مسؤول أميركي في بيروت
استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب نائب السكرتير المساعد في وزارة الخارجية الاميركية سكوت تيرنر الذي اكد «دعم بلاده للجهود التي يبذلها لبنان من خلال استضافته للنازحين السوريين وتداعيات وجودهم على المجتمع اللبناني واقتصاده».
أزمة في وزارة الصحة
في غضون ذلك، اندلعت ازمة في وزارة الصحة بين الوزير في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض ومدير عام الوزارة بالانابة فادي سنان، على خلفية تصريحات ادلى بها الاخير حول اعطاء مساعدات مالية على المستشفيات الخاصة، وحرمان المستشفيات الحكومية منها، والتي لم تقم بالدور المطلوب منها (أي الخاصة) خلال ازمة تفشي جائحة كورونا، في حين تولت المستشفيات الحكومية لا سيما مستشفى الشهيد رفيق الحريري هذه المهمة بجدارة.
ولدى اطلاع الوزير ابيض على تصريحات سنان استدعاه، واتخذ اجراء بحقه قضى بكف يده عن العمل في الوزارة.
وعلى الفور تحركت الاتصالات لمعالجة الموقف المتأزم بين الوزير والمدير، على ان يعقد اجتماع الاثنين لمعالجة الامر، ومنع تفاقم الموقف.
وأكد أبيض أنه اتخذ قراراً بإعفاء مدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان من مهامه نتيجة تراكم الأخطاء التي حصلت في الفترة الماضية، حسب ما قاله الوزير، موضحاً: «اتخذت هذا القرار بعد جملة مخالفات وتجاوزات»، مؤكداً أن المهم هو أن تستمر الوزارة في خدمة المواطنين.
وكانت محطة «الجديد» قد أفادت عن وقوع خلاف بين وزير الصحة ومدير عام وزارة الصحة وذلك بعد إعطاء سنان مقابلة خاصة حول التقديمات المالية للمستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية.
عون: رئيس الأركان يستلم الجيش
وفي موقف استبق فيه خروجه من الخدمة لبلوغه السن القانونية في الاشهر المقبلة، اكد قائد الجيش العماد جوزاف عون، خلال تقليد الضباط المترقين شارات رتبة عميد في قائمة العماد نجيم – اليرزة: لا يحق لاحد استلام الجيش الا رئيس الاركان الذي ينوب عن قائد الجيش، هذا الامر منصوص عليه بوضوح في قانون الدفاع الوطني، لذا فإن تعيين اعضاء المجلس العسكري ضرورة».
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