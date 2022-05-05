اعتقال 450 من الروهينغا على شاطئ سياحي في بنغلادش

اعتقل ما لا يقل عن 450 لاجئا من الروهينغا على شاطئ كوكس بازار في بنغلادش حيث أتوا للاحتفال بعيد الفطر، حسبما ذكرت السلطات اليوم.
وقال المتحدث باسم الشرطة رفيق الاسلام لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إن الاعتقالات التي تجسد تنامي نظام الحرمان الذي يتعرض له اللاجئون الروهينغا في بنغلادش، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان، تمت في ساعة متأخرة من مساء أمس، ثاني أيام العيد.
وأضاف أن “أكثر من 450 من الروهينغا” بينهم مراهقون اعتقلوا، متحدثا عن “إجراء أمني” في هذا المنتجع الساحلي السياحي المعروف بشواطئه التي تعد من بين الأطول في العالم.
وأوضح أن “الروهينغا متورطون في جرائم مختلفة. وهذا ليس آمنا لسياحنا. عززنا أمن المدينة. وبما ان السياح يزورون كوكس بازار في مناسبة عيد الفطر، عززنا الدوريات لضمان سلامتهم”.
ولجأ زهاء 920 ألفا من الروهينغا معظمهم من المسلمين إلى بنغلادش حيث يحظر عليهم مغادرة المخيمات المسيجة بالأسلاك الشائكة حيث يحتجزون منذ فرارهم من بورما.
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