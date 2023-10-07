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اعلام العدو الاسرائيلي: أكثر من 300 إصابة في المستشفيات بينها حالات حرجة
السبت 07 تشرين الأول 2023

اعلام العدو الاسرائيلي: أكثر من 300 إصابة في المستشفيات بينها حالات حرجة

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