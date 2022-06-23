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افرام: كتلة مشروع وطن الانسان تتفق على صوت لميقاتي وصوت افرام للا أحد
الخميس 23 حزيران 2022

افرام: كتلة مشروع وطن الانسان تتفق على صوت لميقاتي وصوت افرام للا أحد

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