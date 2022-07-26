موقع البرامج
نشرات الأخبار
اقرار اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتأمين امدادات القمح
الثلاثاء 26 تموز 2022

اقرار اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتأمين امدادات القمح

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com