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اقفال صناديق الإقتراع في سيدني وملبورن وكانبيرا وبريز
الأحد 08 أيار 2022

أقفلت صناديق الإقتراع في سيدني وملبورن وكانبيرا وبريزبن في استراليا

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