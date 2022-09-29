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اكتمال النصاب بدخول 104 نواب إلى قاعة الهيئة العامة في مجلس النواب.
الخميس 29 أيلول 2022

اكتمال النصاب بدخول 104 نواب إلى قاعة الهيئة العامة في مجلس النواب.

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