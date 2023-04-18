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مقدمة نشرة الأخبار
اكتمال النصاب في مجلس النواب بحضور 66 نائبا
الثلاثاء 18 نيسان 2023
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اكتمال النصاب في مجلس النواب بحضور 66 نائبا
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