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الأردن: عملية إجلاء مواطنينا من قطاع غزة بدأت بالتنسيق مع مصر
الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023

الأردن: عملية إجلاء مواطنينا من قطاع غزة بدأت بالتنسيق مع مصر

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