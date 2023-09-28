الأسماء التي رشحتها قطر هي التي تم التداول بها في عز الحراك في الاستحقاق الرئاسي (اللواء)

كشفت أوساط سياسية لصحيفة “اللواء” عن أنّ خيار السير بالمبادرة القطرية متروك للأفرقاء السياسيين الذين لا يزالون يدرسون خطواتهم المقبلة في حين أن كل فريق يرصد موقف الفريق الآخر.
وشدّدت على أنّ الأسماء التي يُردد أنّ قطر رشحتها هي أسماء تم التداول بها في عز الحراك الحاصل في الاستحقاق الرئاسيّ إنما بدت الملاحظات هي نفسها لجهة إمكان قيام توافق داخليّ وخارجيّ عليها من دون إغفال تأمين غالبية الثلثين.
ولفتت الأوساط إلى أنّ التعويل قائم على ما يحمله الشهر الجديد والسرعة في الإتصالات التي تتعلق بالرئاسة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا