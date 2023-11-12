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الأمم المتحدة تعلن ارتقاء “عدد كبير” من الشهداء في قصف على مقر لها في غزة
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

الأمم المتحدة تعلن ارتقاء “عدد كبير” من الشهداء في قصف على مقر لها في غزة

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