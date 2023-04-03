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الأمين العام لحلف الناتو: لم نلحظ أي تحركات في روسيا متعلقة بتغيير وضعها النووي
الإثنين 03 نيسان 2023

الأمين العام لحلف الناتو: لم نلحظ أي تحركات في روسيا متعلقة بتغيير وضعها النووي

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