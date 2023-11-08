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الأمين العام للناتو: ندعم هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى غزة
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

الأمين العام للناتو: ندعم هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى غزة

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