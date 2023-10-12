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“الأونروا”: أزمة مياه متوقعة في قطاع غزة نتيجة تضرّر البنية التحتية وانقطاع الكهرباء
الخميس 12 تشرين الأول 2023

“الأونروا”: أزمة مياه متوقعة في قطاع غزة نتيجة تضرّر البنية التحتية وانقطاع الكهرباء

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