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الأونروا تعلن ارتفاع عدد قتلى موظفيها في غزة إلى 63 منذ بدء الحرب
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

الأونروا تعلن ارتفاع عدد قتلى موظفيها في غزة إلى 63 منذ بدء الحرب

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